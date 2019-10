MotoGP, GP Giappone: Marquez vince a Motegi, Dovizioso terzo. Cade Rossi

MARQUEZ, I NUMERI DI UN 2019 STELLARE

- 54^ vittoria in top-class, 10^ quest'anno, 3^ nel GP di Motegi in top-class, 4^ nelle ultime 4 gare. Eguaglia Mick Doohan al 3° posto di tutti i tempi (top-class)

- 80^ vittoria in tutte le classi

- seconda stagione con almeno 10 vittorie dopo il 2014 (furono 13)

- 15 podi, ad un passo dal record della top-class (16), registrato 7 volte, l’ultima nel 2013 da lui stesso

- 13° podio consecutivo la sua miglior sequenza

- 16^ gara in testa (tutte quest’anno): dal 1991 in poi nessuno era stato in testa per 16 gare in una stagione

- Con Marquez la Honda festeggia la 10^ vittoria nel circuito di casa: il doppio del secondo team in questa graduatoria, la Ducati (5). Dopo quello in Thailandia si chiude così anche il duello per la classifica costruttori, che finisce nelle mani della Honda.