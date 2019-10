Grana: "Sic58 è una storia vincente"

Paolo SimoncellIi esalta anche il lavoro dei suoi collaboratori, uno in particolare. "Quando io e Marco Grana ci siamo conosciuti, lui mi ha detto: "Tu pensa ai soldi, che al resto ci penso io". E ora facciamo davvero così, io mi impegno a cercare budget, e anche nel CEV, in cui abbiamo 5 piloti. Trattare i ragazzini, bambini, è il mio vero lavoro, mi riesce benissimo, forse perché sono diventato papà". E anche dalle parole di Grana emerge l'atmosfera positiva all'interno del box: "Per me è un bel regalo di compleanno. In questa categoria sono partito forte, diventando vice-campione del mondo con Bastianini. Poi quando ho incontrato Paolo subito ho notato in lui la voglia di vincere, ed è una cosa fondamentale oltre al budget e a tutto il complesso. I risultati arrivano quando si lavora bene nel complesso, ovvero quando i meccanici non fanno errori nel montaggio della moto, quando i telemetristi anaizzano al meglio i dati. Io cerco di dare qualcosa di positivo, nel set up e nel complesso". Grana non nasconde anche una certa ambizione: "Sono contento di portare la Sic58 dove merita, perché è una storia vincente. Per questo si merita di fare le cose in grande. Ce la sto mettendo tutta, e spero che non finisca qua".