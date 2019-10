Curioso siparietto nel sabato di qualifiche in Giappone: Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46, bloccato da Maverick Vinales poco prima di scendere in pista: lo spagnolo fa un vero salto per segnalare al giovane collega che sul ginocchio destro non ha la saponetta. Il team provvede subito a ssistemare entrambe le fondamentali protezioni e il numero 10 poi va a conquistare la pole

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN GIAPPONE: MORBIDELLI IN PRIMA FILA