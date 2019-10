Il pilota della Yamaha ha chiuso le qualifiche con il decimo tempo: "Veloce nelle FP4, ma le condizioni meteo erano difficili e mi è mancato qualche decimo per stare più avanti in griglia perché ho faticato in frenata. Ma dovrebbe essere gara asciutta e allora sarà tutto da vedere" Il GP del Giappone è in diretta esclusiva domenica alle ore 8 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)

“C’erano condizioni molto difficili, però nelle FP4 ero andato abbastanza bene e in qualifica abbiamo abbassato molto i tempi e siamo andati forte anche se le condizioni non erano perfette. E’ mancato qualche decimo per partire più avanti perché non sono stato abbastanza bravo in frenata. C'erano punti dove si poteva fare meglio”. Valentino Rossi, decimo nella griglia di partenza del GP del Giappone, spiega così il suo sabato di qualifiche a Motegi".

"Però è tutto da vedere. Sembra che sarà asciutto in gara, asciutto ma fresco e quindi la scelta delle gomme sarà importante. Qui le frenate sono molto importanti ma non siamo abbastanza apposto e non riesco a fermarmi benissimo. Quindi domani dovremo provare altro", ha concluso Rossi.