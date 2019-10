Marquez vince in Giappone e, dopo il titolo conquistato aritmeticamente in Thailandia, consegna alla Honda anche il Mondiale Costruttori. A Motegi anche un altro verdetto: Quartararo rookie dell'anno

Un'altra annata strepitosa per la Honda. Marc Marquez, già laureatosi campione del mondo, vince anche il Gran Premio del Giappone e consegna al suo team il titolo Costruttori. A Motegi, lo spagnolo ha preceduto al traguardo la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso. Un sucecsso a casa per la Honda, che mette in bacheca il 25esimo Mondiale Costruttori, 7° negli ultimo dieci anni e 4° consecutivo.

La classifica Costruttori

La Honda, con il quarto successo consecutivo di Marquez, sale a quota 356 punti nella classifica costruttori, 86 in più della Ducati che sale a 270, con la Yamaha a 268. A tre gare dal termine, arriva anche un altro verdetto quest'oggi: Fabio Quartararo (Yamaha-Petronas) è ufficialmente rookie dell'anno.