Dovizioso, terzo in Giappone, sale sul podio per la centesima volta e consolida il vantaggio in classifica generale per il secondo posto a fine stagione. Tutti i numeri della sua carriera

Terzo posto in Giappone per Andrea Dovizioso, che taglia così il traguardo dei 100 podi in carriera considerando tutte le categorie. A Motegi il pilota della Dcati ha chiuso la gara dietro allo spagnolo Marc Marquez e al francesino della Yamaha Petronas Fabio Quartararo. Con questo risultato Dovi consolida il vantaggio in classifica generale per il secondo posto a fine stagione. "Volevo arrivare secondo, ma non ci sono riuscito - ha detto nell'immediato post GP - Sono comunque contento perché abbiamo faticato nel weekend, ma in gara siamo riusciti a trovare il ritmo e a centrare la scelta giusta sulle gomme E' stata una gara un po' strana, con tante scelte differenti sulle gomme e credo che nel finale Quartararo abbia finito le mescole: per passarlo forse sarebbe bastato mezzo giro in più. La posizione è buona, ma mi aspettavo di piè: resta un GP che comunque ci fa capire tante cose e ci porterà informazioni importanti".

La carriera di Dovizioso

Esordio nel Motomondiale: stagione 2001 nella classe 125

Mondiali vinti: 1 (nel 2004, classe 125)

Gare disputate: 310

Gare vinte: 23

Podi: 100

Pole: 20

Giri veloci: 22