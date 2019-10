Rossi: "Maro fantastico, Vietti gran sorpasso"

Giappone benedetto. Lo era già stato lo scorso anno, con il secondo posto di Bagnaia alle spalle di Quartararo, che poi fu squalificato lasciando la vittoria a Pecco. Questa volta a trionfare sulla pista di Motegi con una gara entusiasmante e, nel finale, combattuta è Luca Marini. Bagnaia corre subito ad abbracciarlo. E c’è anche Vietti. Il pilota di Moto3 ha regalato un sorpasso imprevisto, un balzo complicato che gli ha permesso di portare a casa il terzo posto.

Marini, in crescita costante, in Giappone ha firmato la sua seconda vittoria di fila, la terza in carriera. Il primo successo fu in Malesia nel 2018, poi la settimana scorsa la Thailandia ed ora il Giappone. “Maro fantastico, è stata la sua più bella vittoria. Hanno trovato il bandolo della matassa, purtroppo un po’ tardi. Ma sta andando forte", ha detto Valentino Rossi commentando la gara di suo fratello. I complimenti sono anche per il pilota di Ciriè e per Sky VR46: “Una bella giornata per noi, anche Vietti ha fatto il podio con un sorpasso all’ultima curva”.