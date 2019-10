Mercoledì in diretta su Sky Sport (canale 208) e in streaming su SkySport.it la Ducati World premiere 2020: verranno svelate le nuove Ducati della gamma 2020

Mercoledì, a partire dalle 11.30, Sky Sport trasmetterà in esclusiva l’unveil delle nuove Ducati della gamma 2020. Sarà Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding, a togliere personalmente il velo e a presentare le grandi novità che la casa motociclistica di Borgo Panigale ha pronte per il prossimo anno. Un evento che anticipa EICMA2919, in programma alla Fiera di Milano-Rho dal 7 al 10 novembre, dove le nuove moto Ducati saranno a disposizione del grande pubblico di appassionati che, ogni anno anima la kermesse milanese.

Tanta l’attesa per le novità Ducati, sulle quali aleggia ancora un comprensibile mistero e riservo. Tuttavia alcune anticipazioni erano già state date dalla stessa azienda, come per il nuovo Streetfighter V4, la super-naked tanto attesa dagli appassionati di tutto il mondo.

La Panigale V4 spogliata delle carene, con manubrio alto e largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.100 cm³ con 208 CV, tenuti a bada da ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione: una combinazione di fattori e modifiche che a Borgo Panigale hanno definito ”The Fight Formula” e che sicuramente non mancherà di entrare nei sogni dei ducatisti e non solo.

Ulteriori anticipazioni ufficiali non ce ne sono, ma è facile prevedere altre importanti e interessanti novità, sia nella gamma SBK sia tra le moto più stradali, compresa la gamma Scrambler e, come molta probabilità, anche nel segmento delle e-mtb, in sui Ducati è ufficialmente entrata dallo scorso anno.

Un evento da non perdere, che Sky Sport offre in diretta, ma anche con una serie di repliche già programmate, ai suoi abbonati sul canale MotoGP 208.