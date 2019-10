Durante i test gomme a Phillip Island, il campione del Mondo rischia grossa, ma riesce a rimanere in sella alla propria Honda. Un'acrobazia che non gli ha però rovinato il bilancio della sessione, chiusa davanti a tutti

Sul circuito di Phillip Island i piloti hanno preso parte ad un test di una ventina di minuti, in cui erano chiamati a fare 11-12 giri senza fermarsi. E' stata provata una carcassa nuova delle gomme, da usare nel 2020, con la mescola di quest'anno. I risultati sembrano essere positivi, anche per moto che in questa stagione hanno fatto fatica, come l'Aprilia. Nel finale, Marquez è stato protagonista di un numero, che richiama quello dello scorso weekend del fratello Alex. Un test gomme ricco di imprevisti, visto anche quanto accaduto ad Andrea Iannone.