E' la settimana del GP in Malesia: tutto deciso in MotoGP e Moto3, giochi ancora aperti invece in Moto2: Alex Marquez a un passo dal titolo. Su chi scommettere domenica? Rispondono a colpi di carenate Paolo Beltramo e Rosario Triolo.

Gli orari delle gare: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.20, MotoGP alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)