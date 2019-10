L'otto volte campione del mondo in pista a Sepang con l'obiettivo di vincere anche il titolo riservato ai team. Dovizioso e Petrucci guidano la classifica, ma Repsol Honda insegue a un solo punto di distanza. Yamaha chiamata al riscatto dopo la debacle australiana, così come Rins. Ducati bene con l'acqua, in difficoltà sull'asciutto

Dopo 5 vittorie consecutive, Marquez va all’attacco anche nel Gran Premio della Malesia. Con 375 punti in classifica il pilota spagnolo ha già segnato il record di tutti i tempi in una stagione, sorpassando Rossi di 2 lunghezze. Ma il 93 ora vuole conquistare anche il titolo team. Repsol Honda con 408 punti insegue le Ducati di Dovizioso e Petrucci a quota 409: l’obiettivo è nel mirino.

A Sepang Dovizioso ha ottenuto 2 vittorie in MotoGP, ma entrambe sul bagnato mentre l’anno scorso le migliori quattro Ducati occuparono le posizioni dalla sesta alla nona piazza. Rins invece arrivò secondo. Lo spagnolo ha bisogno come non mai di un buon risultato: da 5 gare non va a podio e dopo la vittoria in Gran Bretagna Alex ha segnato solo 34 punti, 2 in meno di Mir, suo compagno di squadra.

Anche le Yamaha sono chiamate al riscatto: Vinales può ancora battere proprio Rins per il terzo posto in classifica, distante 7 punti, mentre Rossi a Sepang ha vinto 6 volte in MotoGP e l’anno scorso è caduto dopo un’intera gara passata al comando.