MotoGP, GP Malesia. Mercato piloti, Pernat: "La Ducati ha fatto un'offerta a Quartararo"

Dopo il GP di Valencia, quando i motori si spegneranno, Fabio Quartararo continuerà a far rumore. Il pilota francese di origini siciliane è infatti l'oggetto del desiderio di tanti team, come ha rivelato Carlo Pernat ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "La Ducati avrebbe già presentato un'offerta per Quartararo". Il campione del mondo Marc Marquez sembra invece destinato a restare ancora a lungo in Honda: "Sono pronti a offrirgli un rinnovo, con un contratto da 20 milioni di euro all'anno", spiega Pernat. Il mercato piloti è già iniziato

