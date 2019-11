L’energia di Quartararo non si interrompe con la fine delle qualifiche. Dopo aver conquistato la pole a Sepang, il pilota francese di origini siciliane si lascia andare a un’esultanza molto vigorosa, al punto da staccare la visiera del casco. Fabio solleva infatti la visiera con un movimento troppo deciso, sganciando involontariamente la parte sinistra dal lato del casco. Il talento del team Yamaha Petronas continua ad agitare il capo per festeggiare. In questo modo finisce per danneggiare ancora la visiera, fino a quando decide di staccarla definitivamente, riponendola sotto il cupolino

