L’aria di casa fa bene al team Yamaha Petronas, che gioca un ruolo da protagonista anche nelle Libere 3 di Sepang: il più veloce è Morbidelli davanti al compagno di squadra Quartararo. Terzo tempo per Marquez. Rossi e Dovizioso chiudono la sessione rispettivamente 12° e 14°, ma entrambi accedono comunque al Q2 avendo chiuso nella top 10 della classifica combinata. Si qualificano per il Q2 anche Bagnaia (7°) e Zarco (10°), mentre Petrucci e Lorenzo saranno costretti a passare dal Q1. Le qualifiche in diretta su skyaport.it dalle 8:05

Gara della MotoGP domenica alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno