Anche Marquez sbaglia: il campione del mondo nel Q2 segue da vicino Quartararo utilizzandolo come "riferimento", ma alla curva 2 perde il posteriore e viene scaraventato in aria, finendo per dare una facciata sull'asfalto di Sepang. Per fortuna lo spagnolo si rialza senza gravi conseguenze e ritorna al box Honda in scooter. Partirà dall'11esima casella in griglia, tra Dovizioso e Bagnaia

MOTOGP, LE QUALIFICHE GIRO DOPO GIRO