Frecciata del pilota del Team Petronas, 3° in griglia a Sepang: "Nel mio giro ho trovato Zarco che andava lento e altri piloti che all'ultima curva aspettavano l'autobus, non ho potuto dare il massimo"

Yamaha protagoniste del sabato di Sepang: Quartararo in pole davanti a Vinales e Morbidelli, 6° Rossi. Un risultato che, però, non soddisfa a pieno Morbidelli: "Nel mio giro ho trovato Zarco che andava lento e altri piloti che all'ultima curva aspettavano l'autobus, quindi non ho potuto dare il massimo. Rode un po' ma dobbiamo guardare avanti, va bene lo stesso, essere in prima fila è un aspetto positivo ". Sulla strategia da adottare in gara: "Sarà importante essere costanti e fare bene nei primi giri".