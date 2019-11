Moto2, Alex Marquez campione del mondo

A Sepang vince Binder, ma Alex Marquez, che chiude alle sue spalle, conquista il suo secondo titolo mondiale. Terzo è Luthi. Per la prima volta due fratelli vincono il titolo nella stessa categoria. E per la seconda volta, come nel 2014, i due Marquez sono entrambi campioni del mondo

Non era il favorito assoluto per il titolo, come non lo fu nel 2014, in Moto3. Eppure, oggi come allora, Alex Marquez è campione del mondo. La parte centrale della stagione, tra il GP di Francia e quello d'Austria, ha spaccato il campionato. Cinque vittorie e un secondo posto in sette gare. Poi Alex ha saputo gestire il tesoretto guadagnato. E lo ha fatto al meglio, con l'esperienza di chi è alla sua quinta stagione nella categoria di mezzo.

Al via, la solita partenza a razzo di Binder non sorprende il poleman Marquez, ma il catalano non può fare null'altro che resistere, in seconda posizione. Nagashima, Vierge, Luthi e Gardner formano il trenino di testa. Cadono Bendsneyder, Bastianini e Chantra alla curva 15, Di Giannantonio, Martin e Norrodin alla 4.

Binder prova ad andare via e gira in 2'05"88. Marquez risponde con il giro veloce in 2'05"60. A 15 giri dal termine Binder va lungo, passano Marquez e Nagashima. Il sudafricano non ci sta, sorpassa subito Nagashima e tre giri più tardi prova ad attaccare Marquez. Lo fa alla Binder, con carenata annessa, e torna davanti.

Ma al fratellino di Marc Marquez va bene così, perché se fosse Binder a vincere, il secondo posto virtuale varrebbe il titolo mondiale. L'unica preoccupazione, semmai, può essere Tom Luthi, terzo a 6 decimi. Cadono Manzi e Bezzecchi alla curva 2, mentre Lowes precipita addosso a Gardner alla 9.

Negli ultimi quattro giri, il distacco di Luthi da Marquez aumenta inesorabilmente. Finisce qui. Vince Binder, ma Alex Marquez è il campione del mondo della Moto2. "È un sogno che si avvera", dice a caldo. Per la prima volta, due fratelli vincono il titolo nella stessa categoria: la Moto2, dove Marc vinse nel 2012. E per la seconda volta, proprio come nel 2014, i due fratelli Marquez sono entrambi, contemporaneamente, campioni del mondo.