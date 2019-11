Il pilota valenciano debutterà nel GP di casa in MotoGP. Nel 2020 sarà compagno di Oliveira in top class

Il Gran Premio di Valencia, ultima prova del Motomondiale 2019, sarà una gara speciale per Iker Lecuona. Sul circuito di casa il pilota valenciano, protagonista in Moto2 con la KTM, infatti, farà il proprio debutto assoluto in MotoGP in sella alla moto del team Tech3. Sostituirà Miguel Oliveira, costretto a saltare l'atto conclusivo del Mondiale dopo essersi operato ai legamenti della spalla destra.

Banco di prova in vista del 2020

Nelle settimane precedenti KTM aveva comunicato la sua scelta di promuovere Lecuona dalla Moto2, affiancandolo nel 2020 proprio ad Oliveira. Lo spagnolo avrà l'occasione di mettersi alla prova in MotoGP, in vista della prossima stagione.