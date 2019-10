Nel Gran Premio che vede il ritorno di Zarco (impegnato negli ultimi 3 GP della stagione con la Honda LCR), il suo ex team KTM ufficializza la formazione della prossima stagione. Brad Binder (campione del mondo in Moto3 nel 2016, quest'anno in corsa nel Mondiale di Moto2) passa nella classe principale del Motomondiale: nel 2020 farà coppia con Pol Espargaró. In Tech3 ci sarà spazio per un altro debuttante in MotoGP: il 19enne Iker Lecuona, già sul podio sia in Moto2 sia in Moto3 in questi ultimi due anni, farà coppia con Miguel Oliveira.

Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport: "Siamo certi che Binder sia in grado di continuare a mostrare lo stesso stile e l'atteggiamento di chi non molla mai, che ha già dimostrato in questi anni. Siamo fiduciosi anche sull'ingresso in MotoGP di Lecuona, il Tech3 è l'ideale per un esordiente, pensiamo possa crescere seguendo il percorso di Oliveira".