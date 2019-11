Bandiera rossa al terzo giro nella gara di Moto3, per un maxi incidente alla curva 11 che coinvolge cinque piloti: Yurchenko, Alcoba, Antonelli, Tatay e Foggia, autore di un volo spaventoso dopo essere stato centrato in pieno dalla moto di Tatay. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, che nell'impatto ha perso conoscenza per pochi minuti, è stato trasportato prima al centro medico e successivamente all'ospedale di Valencia. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per lui

