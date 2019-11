Non è stata una stagione semplice per Valentino Rossi. Una stagione in cui è caduto 4 volte in gara, una stagione con tanti cambiamenti all’interno del box, una stagione in cui ha dovuto convivere con nuovi talenti emergenti, tra cui il fenomeno Quartararo proprio in casa Yamaha. Ma il 2019 ha riservato anche delle belle soddisfazioni a Valentino, come il record del GP numero 400 e i due podi in Argentina e negli Stati Uniti (entrambi in seconda posizione), tutto questo in un anno in cui ha tagliato il "traguardo" dei 40 anni.