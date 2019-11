Alex Marquez: "A Jerez sarò già nel box con Marc"

A Valencia Alex Marquez ha iniziato la sua avventura con la Honda in MotoGP. Al termine della prima giornata di test, chiusa con l'ultimo tempo, il campione del mondo della Moto2 ha commentato così al microfono di Sandro Donato Grosso: "E' stata una prima giornata abbastanza positiva, nonostante la caduta che ci ha costretti a cambiare il programma. In alcune curve sono stato abbastanza veloce, ma domani devo migliorare alcune cose. Dovrò fare altri giri ed essere più competitivo. Vedremo cosa possiamo fare". Per Alex è la prima vera esperienza in sella ad una moto della massima cilindrata: "La differenza tra Moto2 e MotoGP è la potenza".

Dopo questa due giorni di test con la Honda Lcr, per Alex Marquez sarà tempo di salire sulla Honda ufficiale: "A Jerez la prossima settimana sarò già nel box Honda con Marc".