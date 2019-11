Inizia con una caduta l'avventura di Alex Marquez con la Honda. Lo spagnolo, che sarà compagno di team del fratello Marc nel 2020, è caduto alla curva 10 nella prima giornata di test a Valencia. Nessuna conseguenza per il pilota, che è tornato ai box in scooter ed è ritornato in pista dopo aver cambiato la tuta ormai rovinata