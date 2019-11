Nella seconda giornata di test a Valencia, imprevisto per il pilota Aprilia: la sua moto prende fuoco in uscita dai box. Un grande spavento per l'abruzzese, che poi si sfoga con i suoi tecnici: "Mi ammazzo contro il muro, è 10 volte che dico che la moto non va"

MOTOGP, 2° GIORNATA DI TEST LIVE