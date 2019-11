Il direttore sportivo Ducati sul possibile accordo con il pilota francese: "Gli abbiamo chiesto un incontro, ma ha un'opzione per la Moto2"

Il paddock della MotoGP è impegnato a Valencia nella seconda giornata di test. Dal circuito Ricardo Tormo il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti, intervistato da Sandro Donato Grosso, ha dato aggiornamenti sul possibile arrivo di Johann Zarco al team Ducati Avintia: "E' un pilota veloce, ma ha avuto una stagione travagliata. Attualmente ha un'opzione per la Moto2, noi gli abbiamo chiesto un incontro per capire se c'era un'opzione per un possibile accordo". Ciabatti ha anche provato a definire i tempi della trattativa: "Entro alcuni giorni la situazione sarà più chiara, e dovremo gestire anche gli accordi con i piloti attuali".