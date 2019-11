L'evento per celebrare il titolo del campione del mondo MotoE Matteo Ferrari

La regione Trentino festeggia il primo mondiale di MotoE con team Gresini e Matteo Ferrari.

Dopo aver ufficialmente rinnovato l’accordo, per il prossimo anno al fianco di Ferrari ci sará un giovane pilota italiano. Lorenzo Savadori, invece, andrà in Superbike con la Kawasaki del team Pedercini.

Il prossimo anno le MotoE saranno più potenti del 10% e ci saranno delle modifiche ciclistiche per avere più grip.

Al campionato si aggiungeranno due tappe (Olanda e Francia), ed in griglia comparirá un caricabatteria per consentire di fare qulche giro in più.