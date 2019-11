Dopo aver chiuso al comando la seconda giornata di test, il campione del mondo della MotoGP è partito per Barcellona: mercoledì verrà operato alla spalla destra. Scelta inevitabile dopo la caduta nelle prove di lunedì

Aggiornamenti importanti su Marc Marquez: come spiegato nel sito ufficiale della Honda attraverso un comunicato e confermato dallo stesso pilota su Instagram, il campione del mondo della MotoGP (caduto martedì mattina nel corso delle prove) mercoledì si sottoporrà all'intervento alla spalla destra.

La ricostruzione

Nella prima giornata di test di Jerez, Marquez era caduto alla curva 13. Una scivolata frutto di un suo errore, come aveva ammesso lui stesso. I controlli effettuati al centro medico avevano evidenziato una contusione alla spalla destra, la stessa che Marc si era infortunato nel weekend in Malesia. In particolare, nel sabato di qualifiche di Sepang il campione del mondo della MotoGP era finito a terra dopo un violento highside, procurandosi la lussazione alla spalla.