Lo spagnolo traccia un bilancio dopo la due giorni di Jerez. E guarda con fiducia al primo appuntamento del 2020: "So cosa fare per i test di febbraio a Sepang"

A Jerez Alex Marquez ha vissuto le sue prime due giornate al lavoro nel box della Honda ufficiale. L'occasione per cominciare a lavoare in vista della prossima stagione, in cui correrà al fianco del fratello Marc.

"Buone sensazioni anche sul bagnato"

Marquez jr ha chiuso col 17esimo tempo una giornata condizionata dal maltempo: "Il tempo era quello che era, per nulla agevole. Al mattino, però, siamo stati in grado di fare un altro passo in avanti e migliorare il nostro tempo con le gomme usate. Questa è una buona notizia per noi. Come nella giornata di ieri, quando abbiamo messo le gomme nuove ha iniziato a piovere, per cui questo rimane qualcosa che dobbiamo ancora guardare". Il campione in carica della Moto2 è stato il rookie con più giri completati sul circuito Angel Nieto: "Siamo riusciti a provare un po' la moto sul bagnato e le sensazioni sono state positive. Sono contento di questo secondo giorno di test, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Ora però so cosa devo fare a casa per essere pronto a Sepang".