Al Camp Nou, in occasione del primo Clasico della stagione tra Barcellona e Real Madrid, brillerà una stella in più: oltre ai campioni pronti a sfidarsi nel match più atteso in Spagna , scenderà in campo anche Marc Marquez. Il fenomeno della MotoGP, grande tifoso dei blaugrana, sarà ospite d’onore del club, che ha rilanciato l’invito al pilota Honda attraverso i social. Non solo: Marquez sarà protagonista prima della gara, avendo il privilegio di dare ‘el saque de honor’, il calcio d’inizio della grande sfida. Non è la prima volta che Marc va allo stadio a sostenere la sua squadra del cuore: era presente anche all’ultimo Barcellona- Atletico Madrid, e nella partita dei quarti di finale di Champions League contro il Siviglia, insieme al fratello Alex. Tra Marquez e il Barcellona ci saranno in campo 11 titoli mondiali: 8 del pilota Honda e 3 del Barcellona, vincitore anche di 5 Champions League…