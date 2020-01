La riabilitazione di Marc Marquez, operato alla spalla destra il 27 novembre scorso, prosegue in maniera particolare. Il campione del mondo è tornato in pista… ma su un kart. Allenamento testimoniato da una fotogallery postata su Instagram, corredata dalla didascalia "Nuova stimolazione per la spalla! Primo giorno di karting!". In occasione del Premio "Atleta catalano dell'anno" Marquez si era detto preoccupato per il recupero, più difficile di quanto si aspettasse, tanto da mettere in forse la sua piena disponibilità per i test di Sepang il 7 febbraio. Ma il pilota Honda non è certo uno che molla, e quindi il programma di guarigione prosegue. Il tutto testimoniato sui social dello spagnolo: dopo il riposo - approfittando delle feste - la palestra con le bande elastiche, la corsa, e adesso il kart. Quale sarà il prossimo step?