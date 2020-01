Superbike, tutti i piloti del 2020

La FIM ha ufficializzato la lista dei piloti iscritti alla nuova stagione di Superbike, che avrà il via nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo in Australia. In casa Kawasaki, al fianco del campione del Mondo Jonathan Rea, c'è Alex Lowes, il cui posto in Yamaha è stato occupato dal turco Toprak Ratzatlioglu. La new entry di lusso si chiama Scott Redding: arriva in Ducati al posto di Alvaro Bautista. Lo spagnolo guida (insieme a Leon Haslam) il team Honda HRC, entrata ufficialmente nel paddock SBK