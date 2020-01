Superbike, test Jerez. Risultati della giornata 1: Haslam è il più veloce

Supersport, svetta Fuligni

Cinquantadue giri percorsi e miglior tempo tra le Supersport per Federico Fuligni, che ha portato la sua MV Agusta fino al crono di 1'57"347. Secondo è Steven Odendaal, terzo Randy Krummenacher. Quarto posto per Jules Cluzel a precedere il compagno di squadra in Yamaha GMT94 Corentin Perolari; chiudono lo schieramento Jaimie Van Sikkelerus e Loris Cresson, mentre Manuel Gonzalez e Andrea Locatelli non sono scesi in pista.

I primi 6 della classifica:

1.) Federico Fuligni (MV Agusta Reparto Corse) 1’57.347

2.) Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) +0.322

3.) Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) +0.469

4.) Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.612

5.) Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) +0.807

6.) Jaimie van Sikkelerus (MPM Routz Racing Team) +8.236