La mania

Oppure, se vogliamo, un bel po'matto, ad esempio la mania della pulizia a livelli assurdi. Se ti dava la mano poi se la sfregava sulla maglietta per cinque o sei volte. Prima di entrare nel motor-home scuoteva tutto, si toglieva scarpe, tuta, si spazzolava dentro una specie di cabina di tubi e teli bianchi assemblata a fianco dell'entrata. Stargli vicino non deve essere semplice se uno come Rainey lo descrive così: "Spero per lui che riesca sempre ad andare forte in moto, perché per il resto...". E invece anche sul resto, alla fine, sembra abbia talento. Si dice che nel settore immobiliare guadagni moltissimo.

I limiti

Niall McKenzie lo racconta così: "E' stato un pilota brillante, ma ha trattato tutti gli altri esseri umani come merda: giornalisti, meccanici, il suo compagno in SBK Aaron Slight. Una volta ha menato l'autista del suo motor-home perché aveva osato utilizzare la toilette durante un lungo viaggio". Insomma, una testa matta che riesce a farsi arrestare a Laguna Seca perché, in ritardo per le prove, sorpassa dieci chilometri di coda. Io personalmente non ho mai subito particolari angherie da questo talento pazzo, ma neanche mi ricordo di qualche momento particolarmente divertente. John Kocinski, forse, tra tutti gli americani è uno dei più grandi talenti, peccato che non abbia la testa giusta: avesse pensato come Rainey avrebbe vinto molto di più e sarebbe anche molto più presente nei ricordi che invece raramente lo vedono citato. A ragione, secondo me.