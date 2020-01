L'evoluzione della Superbike, invenzione americana

I protagonisti

Cominciamo dal 1979: Wes Cooley (x2) Eddie Lawson (x2), Wayne Rainey, Fred Merkel (x3), Bubba Shobert, Jamie James, Doug Chandler. E siamo già al 1990. Poi vinceranno piloti come Scott Russell, Doug Polen, Ben Bostrom, Nicky Hayden (2002), Ben Spies. E lasciamo fuori gente come Troy Corser, Mat Mladin (vincitore per 7 volte) e Miguel Du Hamel, che non sono americani. I campionati per moto derivate di serie (che in qualche modo erano presenti da sempre in forme diverse) dilagano e nascono tornei nazionali. I primi due mondiali li vince Fred Merkel con la Honda RC30 gestita dal team italiano di Oscar Rumi (sì, un nome una storia). Nel '90 comincia l'era della Ducati con Roche e la 851, ma poi altri tre anni sono made in Usa con Polen (x2) e Russel (su Kawasaki). Poi vinceranno ancora John Kocinski nel '97, Colin Edwards (nel 2000 e nel 2002 con Honda VTR V2, per dimostrare che pure lei, Honda, sapeva fare dei bicilindrici vincenti, non soltanto Ducati e Aprilia), infine Ben Spies nel 2009 con la Yamaha, suonando tutti alla sua prima stagione di gare fuori dagli Stati Uniti.