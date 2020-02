Presentazioni, test, notizie, voci dei protagonisti. Sono giorni molto caldi per MotoGP che tra l’Idonesia e la Malesia genera il più interessante pre season che ci si potesse aspettare. A Giacarta scopriremo la nuova Honda cercando di capire quanto che lavoro hanno fatto i giapponesi e quale sarà l’alchimia possibile tra i fratelli Marquez con Alex, iridato della Moto2, osservato speciale nell’altra parte del box del Campione del Mondo della classe regina. Proprio mentre alcuni obiettivi saranno puntati sul duo delle meraviglie sulla pista di Sepang accenderà i motori il collaudatore di lusso Jorge Lorenzo per una storia affascinate quanto potenzialmente fruttifera per la Yamaha che secondo voci con confermate, dunque rumors al momento, sarebbero state ipotizzate per il maiorchino una delle quali a Misano Adriatico. Prima che i piloti titolari scenedranno in pista sempre in Malesia ci saranno le presentazioni della Yamaha ufficiale, di quella sponsorizzata da Petronas e della Suzuki. Sará interessantissimo ascoltare i propositi di Valentino Rossi dopo l’annuncio di Quartararo al suo posto nel team ufficiale dal 2021. Gli occhi di Valentino non mentono mai così proveremo a capire Il suo stato d’animo e la sua motivazione cosi come quella degli altri poli Yamaha che inevitabilmente si giocheranno una leadership pesante. Vinales fresco di rinnovo sarà molto carico cosi come Quartararo che con un futuro cosi roseo può solo che essere al settimo cielo. Dalla Suzuki ci aspettiamo una moto ancora piú competitiva e l’ufficializzazione di Rins e Mir guidati da un Davide Brivio che fa scuola in termini di strategia e management. Dopo questo antipasto ricco occhio al cronometro per avere una iniziale percezione di chi va forte e chi no. Consapevoli che si tratta dei primi test con le nuove moto che comunque ci hanno fatto sempre capire che aria tirava.