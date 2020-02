Prima di tornare ancora ai grandissimi americani della moto, parliamo di due piloti che hanno sfiorato la grandezza in MotoGP pur avendola raggiunta in Superbike. Il primo dei due è Ben Spies, nato l'11 luglio 1984 a Memphis, in Tennessee. Inizia con moto 125 in Texas, poi dal 2000 si mette in luce nell'AMA Supersport, poi in Superstock e nel 2003 arriva nel Team Yoshimura Suzuki (che proprio quest'anno, nel 2020, dopo 40 stagioni consecutive di partecipazione alle gare, lascia ed è un grande peccato anche perché ha una figlia bellissima che lo ha sempre seguito e sostenuto). Nel 2006 vince il titolo AMA SBK cavanti a Mat Mladin, un australiano che a vincere è abituato avendo portato a casa 6 dei 7 precedenti campionati…Vince anche nel '07 (sempre davanti a Mladin) e nel 2008 oltre a continuare a conquistare il titolo americano, partecipa a 3 gare della MotoGP in sella alla Suzuki Rizla, quella azzurra che guida anche Loris Capirossi. Corre a Donington e nei due appuntamenti americani di Laguna e Indianapolis, come miglior piazzamento colleziona un sesto posto.