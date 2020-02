Team e piloti riaccendono ufficialmente i motori in vista della nuova stagione. Sul circuito di Sepang vanno di scena i test invernali, primo passo in attesa del Mondiale 2020, da seguire tutto in diretta su Sky fin dalla prima gara, in programma l'8 marzo a Losail. Si tratta della prima occasione per vedere le nuove moto: qui sotto, tutte le foto della prima giornata di test in Malesia