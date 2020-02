La pausa è finita: i piloti della MotoGP si ritrovano in Malesia per affrontare i primi test ufficiali del 2020, in programma dal 7 al 9 febbraio. Su skysport.it aggiornamenti in diretta, news, foto video, alle 19.30 l'approfondimento quotidiano su Sky Sport MotoGP (canale 208) con "Paddock Live Show-Speciale Test Sepang"

Finalmente in pista: il circuito di Sepang è pronto per accogliere i protagonisti del Mondiale di MotoGP 2020, impegnati nei primi test ufficiali della nuova stagione. Sulla pista malese nei giorni scorsi hanno già debuttato collaudatori e rookie, in primo piano Jorge Lorenzo (all'esordio nel ruolo di collaudatore Yamaha) e Alex Marquez (sostituto dello stesso Lorenzo in Honda, al fianco del fratello Marc). Ora si fa sul serio: si comincia venerdì 7 gennaio e si gira fino a domenica 9 febbraio dalle 3 alle 11 (orario italiano). Su skysport.it avrete la cronaca a partire dalle 7 con news sui tempi, foto e video direttamente da Sepang, dove a fornire tutti gli aggiornamenti sarà Sandro Donato Grosso. Su Sky Sport MotoGP (canale 208) ogni sera l'approfondimento alle 19.30 con "Paddock Live Show – Speciale Test Sepang": Vera Spadini e i suoi ospiti analizzeranno le novità su team, piloti e moto. In studio si alterneranno Guido Meda, Mauro Sanchini, Paolo Beltramo e Paolo Lorenzi.

L'importanza dei test

A sottolineare l'importanza delle prove ufficiali in vista della nuova stagione (al via l'8 marzo in Qatar) è stato innanzitutto Dovizioso nell'ambito della conferenza di presentazione della Ducati, primo team a svelare la nuova moto: "Dobbiamo ancora provare il materiale arrivato dopo Valencia, Sepang sarà fondamentale per definirlo. Arriveranno ulteriori pezzi nuovi, non abbiamo ancora chiarito la nostra base. E questo può fare la differenza, perchè non è facile prendere le decisioni giuste". Il rookie del 2019 Quartararo (dall'anno prossimo al fianco di Vinales nel team Yamaha ufficiale) scalpita: "Ho lavorato duramente quest'inverno per arrivare ancora più in forma ed essere ancora più competitivo. Dobbiamo cercare di essere veloci da subito, analizzare le novità e capire come rendere la moto più potente. Siamo una squadra forte, puntiamo in alto. Non vedo l'ora di cominciare". Di Quartararo ha parlato Rossi ("scelta giusta della Yamaha, nel 2019 è stato impressionante"), che in conferenza è poi tornato sul suo futuro: "Pensare che questo sia l'ultimo anno con il team ufficiale fa un po' tristezza, ma nello sport l'unica cosa che conta sono i risultati: il mio obiettivo è provare a correre anche nel 2021, la Yamaha sarebbe eventualmente pronta a darmi il massimo supporto nella prossima stagione in Petronas".

Quali sono le coppie del Mondiale di MotoGP 2020?

Alla luce degli ultimi movimenti di mercato, facciamo il punto sui team impegnati nella principale classe del Motomondiale. Attenzione alla situazione di Andrea Iannone (Aprilia): la Federazione Motociclistica Internazionale il 4 febbraio ha confermato la sospensione del pilota, che rimane "escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione motociclistica o attività correlate fino a un ulteriore avviso". Iannone era risultato positivo a un controllo di routine al quale era stato sottoposto a Sepang, in occasione del GP di Malesia, il 3 novembre 2019. Nelle prove ufficiali dei prossimi giorni proveranno dunque con Aprilia Aleix Espargarò e il collaudatore Bradley Smith.

Aprilia Racing Team Gresini: Iannone-A. Espargarò

Ducati Team: Dovizioso-Petrucci

LCR Honda: Nakagami-Crutchlow

Monster Energy Yamaha MotoGP: Vinales-Rossi

Petronas Yamaha SRT: Quartararo-Morbidelli

Pramac Racing: Miller-Bagnaia

Reale Avintia Racing: Zarco-Rabat

Red Bull KTM Factory Racing: Binder-P. Espargarò

Red Bull KTM Tech 3: Lecuona-Oliveira

Repsol Honda Team: M.Marquez-A.Marquez

Team SUZUKI ECSTAR: Mir-Rins

I test prestagionali di MotoGP

Sepang, Malesia: 7-9 febbraio

Losail, Qatar: 22-24 febbraio

I test prestagionali di Moto2 e Moto3

Jerez, Spagna: 19-21 febbraio

Losail, Qatar: 28 febbraio-1 marzo