A Sepang il team Petronas ha presentato la nuova moto di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli per il Mondiale 2020. La livrea è dominata, come nell'anno precedente, dal verde acqua. L'obiettivo del team è mettere a disposizione dei piloti una moto con cui essere protagonisti, dopo il buon rendimento del 2019: Quartararo ha ottenuto 6 pole position e 7 podi, chiudendo quinto nel Mondiale con 192 punti, 77 in più di Morbidelli, decimo nella classifica finale. Queste le foto per conoscere tutti i dettagli della Yamaha, in vista dei primi test ufficiali in programma dal 7 al 9 febbraio, da seguire con il liveblog di skysport.it

LE PAROLE DEI PILOTI