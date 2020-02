La MotoGP riaccende i motori con i test di Sepang, primo passo ufficiale della nuova stagione. Il ritorno in pista è l'occasione per Valentino Rossi per sfoggiare un casco speciale. Una grafica molto particolare, pensata per la sessione di test invernali iniziata in Malesia: i due simboli che accompagnano da sempre Rossi in sella, il sole e la luna, sono qui proposti in uno stile moderno, caratterizzato da colori intensi. Di seguito le foto del casco del 'Dottore'

