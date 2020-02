6/20

Nel 2013 passa in MotoGP nel team Repsol Honda, dove prende il posto di Casey Stoner. È affiancato dal connazionale Daniel Pedrosa. Nella seconda gara della stagione (il Gran Premio delle Americhe) conquista la pole, diventando a 20 anni, 2 mesi e 3 giorni il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in top class, superando il precedente record di Freddie Spencer (20 anni, 5 mesi e 3 giorni) che resisteva da 31 anni (il record di Marquez sarà poi battuto da Fabio Quartararo nel GP di Spagna del maggio 2019). Nello stesso Gran Premio Marquez batte un altro record, diventando il più giovane pilota a vincere una gara di MotoGP. È il preludio a una stagione straordinaria, che terminerà con il primo Mondiale vinto da Marquez in MotoGP (nella foto festeggia insieme a Pol Espargaró e Maverick Vinales, campioni nel 2013 rispettivamente in Moto2 e in Moto3)