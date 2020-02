Moto2 e Moto3, test privati Jerez: Corsi e Fenati i più veloci dell'ultima giornata

Ultima giornata di test privati a Jerez, prima delle prove Irta per Moto2 e Moto3.



Non sono scesi in pista Stefano Manzi e Kasma Kasmayudin: i due piloti hanno subito brutte cadute lunedì e per precauzione sono rimasti fermi. Manzi comunque dovrebbe essere già pronto per i test Irta. In Moto3 il più veloce è stato Romano Fenati con l'Husqvarna del Max Racing Team di Biaggi: 1'46.9 il suo tempo.

Buon risultato anche per Dadda Pizzoli di Boé Skull, in 1'47.3. Sia lui che Riccardo Rossi stanno migliorando il feeling con la KTM, ma il motore 2019 è un freno ai loro miglioramenti, pertanto aspettano di poter avere la fornitura 2020 che per loro arriverà in Qatar. Si fa ancora fatica per i due italiani a far girare questa moto, saranno fondamentali i prossimi giorni per interpretare al meglio la KTM.