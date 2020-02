Da campione a leggenda

Lo fa alla Schwantz, con sincerità, passione, anima. Lo fa piangendo e ricevendo una delle più lunghe standing ovation della storia, quasi tutti noi cercassimo con quell'applauso di prolungare una leggenda, di fare in modo che questa decisione svanisse. Invece da lì in poi KS 34 è diventato una leggenda, il suo 34 è stato ritirato, lui disputa 18 gare Nascar, ne vince due, ma ogni tanto la sua faccetta aguzza, simpatica e intelligente, il suo sorriso caldo e affettuoso appaiono sui campi di gara. Quando accade è sempre una bella emozione, lui resta uomo immagine della Suzuki, si sposta ad Atlanta dove apre una scuola di motociclismo. Il 6 novembre 2011 ritorna il sella ad una moto del mondiale, ma è quella del suo amico Marco Simoncelli scomparso il 23 ottobre in Malesia che guida nel giro d'onore, di rimpianto e di dolore in ricordo del Sic. In quella gara Loris Capirossi disputa la sua ultima corsa e lo fa abbandonando il suo 65 per utilizzare il 58. Pure Michele Pirro corre in Moto2 con una moto dedicata al Sic e vince. Un giorno tristissimo, quello là di Valencia, ma che ha mostrato al mondo quanto una grande passione comune possa dividere in gara e nella vita, ma quanto invece accomuni e unisca nel profondo.