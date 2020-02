Rivola: "Il nostro sogno? Salire sul podio"

La terza giornata di test è l’ultima occasione per i team di provare alcune specifiche tecniche in vista dell’inizio della stagione (si parte l’otto marzo con il GP del Qatar, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP): “Abbiamo una buona base di partenza, è ovvio che avendo fatto tutto di corsa siamo abbastanza soddisfatti, dobbiamo trovare affidabilità e prestazione – aggiunge Rivola –. Il motore è alle sue prime armi, è di sicuro più guidabile del precedente, ci fa ben sperare per lo sviluppo nel corso dell'anno. Obiettivi per il primo GP? Per noi è importante far vedere che ci siamo, che abbiamo un buon potenziale. Durante l'anno sarà giusto pensare di fare qualche top five. Il podio? Quello è un sogno che vale per tutti i GP”.