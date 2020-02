Aspettando Andrea Iannone, l’Aprilia si gode un buon Aleix Espargarò nel day one di test sul circuito di Losail. Il pilota spagnolo, positivo nella prima parte della giornata (per un momento è stato anche al comando della classifica dei tempi), è però calato nella seconda, chiudendo al decimo posto. "Non è andata male, all’inizio il feeling è stato buono – dice il Espargarò -. Ero veloce, poi sfortunatamente nella seconda parte della giornata, quando le temperature sono scese, non mi sono sentito al top. Avevo meno grip". Un problema non da poco, considerando che in Qatar la gara si disputerà alle 18 locali (le 16 in Italia). "La nostra moto sembra andare meglio in condizioni di caldo, cercheremo di capire il motivo. Già nella seconda giornata lavoreremo duro su questo aspetto". Il bilancio è in generale positivo. "Non è male chiudere in top ten il primo giorno. La moto è nuova, passare dai 50 gradi della Malesia alle temperature serali di questa pista non è facile".