A Losail si è svolta la terza e ultima giornata di test prima dell'inizio della stagione 2020 (il Mondiale scatta l'otto marzo con il GP del Qatar, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP). Il primo a scendere in pista è stato Fabio Quartararo, che ha verificato le condizioni della pista nell'orario in cui si svolgeranno la prima e la terza sessione di prove libere. Purtroppo nel corso dei test Quartararo si è dovuto fermare per un problema al motore: ieri per un allarme, oggi perché si è proprio spento il propulsore.