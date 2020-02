Il turco svetta a Phillip Island, Baz e Sykes seguono breve distanza, Rea è quarto e punta sul passo. Haslam fa ancora la differenza su Bautista, Redding più rapido di Davies. Locatelli primo in Supersport. Il Mondiale Superbike e Supersport live su SkySport MotoGP (canale 208) dal 29 febbraio con il Round di apertura a Phiillip Island in Australia. Gara 1 e 2 SBK sabato e domenica ore 5:00

L'attesissima coppia formata da Toprak Razgatlioglu e Yamaha è uno dei principali motivi di interesse del Mondiale Superbike 2020. Il pilota turco è stato da subito veloce a bordo della R1 e si è confermato a Phillip Island, dove ha svettato nella prima giornata dell'ultima sessione di test pre-stagionali. Uno spruzzo di pioggia nelle ultime ore di attività in pista non ha impedito al plotone di migliorare i tempi del mattino, dove il più veloce era stato Tom Sykes in 1’30”938: Toprak ha infatti abbassato il limite a 1’30”740.

Massimo equilibrio

I primi tre della classifica sono racchiusi in soli trentasette millesimi: Sykes si è ripetuto sui livelli del primo turno e alla festa si è aggiunta un’altra Yamaha, quella di Loris Baz, altro pilota che ha mostrato grandi cose durante l'inverno. Jonathan Rea è quarto, a due decimi e mezzo dal leader sul giro secco, ma convincente come spesso accade in termini di ritmo gara; su una pista che talvolta lo ha visto faticare, il campione del mondo ha necessità di cominciare al meglio l'anno per confermare il ruolo di favorito e scongiurare un’altra prima parte di stagione da inseguitore. Soprende nuovamente Leon Haslam, quinto con la nuova Honda CBR a quattro decimi e mezzo da Razgatlioglu. Ciò che continua a fare impressione è il differenziale rispetto al compagno di squadra Alvaro Bautista: lo spagnolo è infatti solo quindicesimo, a 1”3 da “Pocket Rocket” e a 1”8 dalla testa. E' difficile comprendere fino in fondo la reale situazione in casa HRC, ma quantomeno le prestazioni di Haslam possono far ben sperare. Scott Redding su Ducati è sesto, non distante dal connazionale e davanti a Michael Van Der Mark, che paga sette decimi esatti dal suo collega in blu in cima alla classifica.