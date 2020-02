I test di Losail si chiudono con una caduta per Rossi. Nella parte finale della terza giornata di test, durante il secondo tentativo di time attack, Valentino è scivolato alla curva 2 mentre era in piega a sinistra. Nessuna conseguenza per il pilota della Yamaha, che ha raggiunto rapidamente i box, per poi tornare poco dopo in pista con un’altra M1. Rossi ha chiuso il day-3 al 12° posto (1:54.332) con un distacco di 574 millesimi dal leader di giornata, il suo compagno di box Maverick Vinales

ROSSI: "STESSI PROBLEMI DEL 2019, VADO IN CRISI CON LE GOMME"