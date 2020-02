Missile Vinales

"Ritmo spaventoso, quello di Vinales, ma anche quello di Morbidelli e di Quartararo, meno invece quello di Valentino Rossi, segno di una Yamaha oggettivamente cresciuta e forse anche che Vinales ha lavorato molto bene. Se aveva un tema era quello della costanza, a giudicare dai test sembra che abbia fatto passi avanti anche in questo verso. Il talento per restare davanti sempre ce l’ha, è il sempre che resta un po' in sospeso. Preferisco aspettare le prime gare per vedere se questa costanza c'è o no, ma la moto sembra abbia fatto passi avanti".

Quartararo e Morbidelli ragazzi terribili

"Al di là di un pacchetto tecnico e di personale che il team Petronas ha di altissima eccellenza, il passaggio dall’anno prossimo di Quartararo nel team ufficiale comporta certamente un adeguamento (presumo continuo) della moto di Quartararo alle evoluzioni di quelle di Vinales e Rossi. Sarebbe sciocco sprecare la competitività di Fabio sapendo che nel 2021 l'avranno all’interno del team ufficiale. Non sottovalutiamo Morbidelli, che in Qatar ha fatto tempi sensazionali. Nel 2019 è stato forse un po' eclissato dalle performance (soprattutto in qualifica) di Quartararo, ma è sbocciato, è presente, è nel giro che conta.