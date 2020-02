Rea torna davanti a tutti in una giornata piena di cadute, dietro di lui continuano a brillare Baz, Sykes e Razgatlioglu. Haslam è 5° , Bautista chiude 10° con una Honda velocissima sul dritto. Redding 6° , Rinaldi ottimo 8°, difficoltà per Davies e Lowes. Locatelli si conferma il più rapido in Supersport. Il Mondiale Superbike e Supersport live su SkySport MotoGP (canale 208) dal 29 febbraio con il Round di apertura sempre a Phiillip Island. Gara 1 e 2 SBK sabato e domenica ore 5:00

Jonathan Rea si prepara a cominciare la stagione in grande stile. Il nordirlandese ha siglato il miglior tempo nella seconda e ultima giornata dei test di Phillip Island, confermando il proprio ruolo di favorito nella caccia al titolo. Nonostante un'innocua scivolata alla curva 4, Rea ha fermato il cronometro sul tempo di 1130"448 mettendosi dietro un pimpante Loriz Baz, nuovamente veloce a bordo della sua Yamaha R1 2019 (con alcuni particolari 2020, a partire dal cupolino). Il francese del team Ten Kate sta impressionando nel corso di questa off season e non sarebbe utopia aspettarsi sue prestazioni da podio nel corso dell'anno.



Distacchi minimi nella top 3

Come già ieri, anche oggi i primi tre piloti sono racchiusi in un fazzoletto. Tom Sykes è infatti terzo a 0"120 da Rea, che però rispetto agli altri impressiona per costanza. I passi in avanti fatti in casa BMW sono comunque significativi, specialmente considerando che il pilota inglese sembra aver trovato il modo di allungare un po' la vita della gomma, suo storico punto debole. Il leader della prima giornata Toprak Razgatlioglu chiude quarto a tre decimi dalla vetta, precedendo un ottimo Leon Haslam su Honda e Scott Redding su Ducati, reduce da una caduta.